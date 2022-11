L'été dernier, Memphis Depay était proche de plier bagages et de quitter le FC Barcelone, à peine un an après son arrivée libre sur la Catalogne. Finalement, le Néerlandais a pris la lourde décision de rester au Barça pour jouer sous les ordres de Xavi. Mais ses plans ne se passent pas comme prévu.

En effet, Memphis Depay n'a que le temps de jeu d'un simple remplaçant, lui qui avait l'habitude d'être un indiscutable à l'OL. De plus, il essuie des pépins physiques, ce qui pousserait le Barça à vouloir s'en séparer. Selon le journaliste de AS Javi Miguel, le club catalan serait heureux de pouvoir le vendre cet hiver pour la somme de 5 M€. À noter que l'attaquant des Pays-Bas arrivera en fin de contrat en juin prochain.

Barça would be happy to sell Memphis for at least €5m in January. The player's contract expires in June 2023.



