FC Barcelone - Mercato : le Barça, le Real Madrid et le PSG en carafe pour Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Auteur de 65 buts en autant de matchs disputés avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland fait rêver toute l'Europe et notamment le FC Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais selon Arsène Wenger, l'attaquant norvégien rejoindra la Premier League s'il venait à quitter le club de la Ruhr.

"Je pense que Haaland ira en Angleterre. La puissance économique de la Premier League est trop forte. Le football anglais est dominant et c’est là ou il y a le plus d’argent. Haaland est le prochain grand buteur après Mbappé. C’est un super talent. Son ambition, son envie de marquer des buts et sa capacité à gagner des duels font de lui un joueur différent des autres. Il veut gagner et il y a quelque chose en lui qui en font un excellent attaquant", a lâché l'ancien entraîneur d'Arsenal pour Bild.