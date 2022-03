FC Barcelone - Mercato : le Barça met la pression sur l'agent de Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semblait se diriger vers un départ libre du FC Barcelone à l’issue de la saison. Mais la prolongation de l'ailier droit français au Barça est relancée depuis quelques jours.

Mais selon les informations de Mundo Deportivo, aucun accord ne pourra être trouvé si l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, ne se montre pas raisonnable financièrement. "Il doit montrer des signes et dire qu'il s'adapte aux paramètres économiques de l'entité. Dans le domaine sportif, l'attitude du footballeur et de son agent était très mauvaise et les dirigeants sont claires sur le fait que leur continuité ne serait possible que s'ils réduisaient leurs prétentions salariales", explique le quotidien catalan.