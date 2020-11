Josep Maria Bartomeu ayant posé sa démission en début de semaine, on en sait désormais un peu plus sur la situation économique du FC Barcelone. Et elle serait proche d'être désastreuse avec un risque de faillite important dès janvier si le Barça ne parvient pas à obtenir l'accord de l'ensemble de ses joueurs pour baisser la masse salariale de 30% d'ici au 5 novembre.

Pedri, Fati, Trincão... Au moins un sacrifice nécessaire ?

Forcément, cette situation compliquée attire les requins. Comme l'a annoncé Mundo Deportivo, plusieurs grands clubs européens souhaiteraient profiter de la situation pour arracher les pépites du Barça sans avoir à payer leur mirobolante clause libératoire.

D'après le média catalan, la pépite Pedri (17 ans) est concernée mais également Ansu Fati (18 ans), qui a déjà fait l'objet d'offres XXL l'été dernier, toutes refusées par la direction du Barça qui s'est retranchée derrière la clause libératoire fixée à 400 M€. Francisco Trincão, qui avait fait l'objet d'une offre de 60 M€ lors du Mercato, est aussi concerné. Tout comme Ousmane Dembélé, pour qui les exigeances pourraient chuter et sur lequel la Juventus serait à l'affût.