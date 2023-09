FC Barcelone - Mercato : le Barça officialise deux gros départs dont celui d'Ansu Fati !

C'est officiel, Clément Lenglet est prêté à Aston Villa tandis qu'Ansu Fati va tenter de se relancer du côté de Brighton. Il s'agit de deux prêts sans option d'achat.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

En ce dernier jour du mercato estival, le Barça a officialisé les départs de Clément Lenglet et Ansu Fati. Le défenseur central français et l'ailier gauche espagnol sont respectivement prêtés à Aston Villa et Brighton.