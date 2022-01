FC Barcelone, Juventus - Mercato : le Barça peut dire adieu à Morata

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors qu'il était tout proche de rejoindre le FC Barcelone lors du mercato hivernal, Alvaro Morata devrait finalement rester à la Juventus Turin, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison par l'Atlético Madrid, selon les dires de son entraîneur, Massimiliano Allegri, ce mercredi en conférence de presse.

"Morata ne part pas. La saison dernière, il a marqué 21 buts. Cette saison il en est déjà à 7. C'est un joueur décisif. Le problème est qu'il lui manque un petit quelque chose. Nous avons discuté, je lui ai dit qu'il ne partirait pas car pour trouver un remplaçant de son calibre, il faudrait prendre un des 4 ou 5 meilleurs attaquants. Il reste, et il est motivé. Point." Voilà qui a le mérite d'être clair.

Allegri 🗣 «@aaronramsey è un giocatore in uscita. Invece @AlvaroMorata non parte, è un calciatore di rendimento. Il suo problema è gli affibbiano etichette sbagliate, ma è molto importante: gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Discorso chiuso.»#JuveNapoli