FC Barcelone - Mercato : le Barça prépare différentes offres à Leeds pour Raphinha

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le poste d'ailier droit est l'un des principaux chantiers à gérer par le FC Barcelone en vue du prochain mercato estival. Alors qu'Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat en juin prochain et qu'Adama Traoré devrait revenir à Wolverhampton à l'issue de son prêt, l'ailier droit de Leeds, Raphinha, pourrait être recruté cet été.

Selon les informations du journaliste du Daily Telegraph, Mike McGrath, le Barça préparerait différentes offres à Leeds pour s'attacher les services de Raphinha selon si les Peacocks sont relégués ou non à l'issue de la saison. Pour rappel, la clause libératoire de l'ancien joueur du Stade Rennais passera à 25 millions d'euros cet été si Leeds venait à descendre en Championship.

#Barca have stepped up bid to land Raphinha in the summer, planning on imminent talks over the deal for the #LUFC in the event of his club staying in Premier League or not. #ForçaBarça https://t.co/GBv5fgPFI4