FC Barcelone – Mercato : le Barça prêt à tenter un coup à 70 M€ en janvier ?

Si le FC Barcelone était pied et poings liés par les nouvelles règles de la DNCG espagnole et l'obligation de cadrer sa masse salariale à 70% des revenus, le départ d'Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid a changé la donne pour l'entité présidée par Joan Laporta. Les comptes désormais rééquilibrés, il est possible que le Barça se montre actif dès cet hiver.

Dani Olmo ou un autre, le Barça aura les moyens

Alors que le dossier Dani Olmo (RB Leipzig) semblait plutôt promis à une résolution pour l'été 2022, Mundo Deportivo affirme qu'une offensive pourrait même être tentée dès janvier. Grâce au budget dégagé par le transfert de Griezmann, qui sera effectif après un certain nombre de matchs joués.

D'après Radio Catalunya, le FC Barcelone pourrait disposer d'un budget transferts compris entre 60 et 70 M€ en janvier. Une somme qui servirait pour Olmo... ou pour un mystérieux plan B qui, selon le journaliste de MD Oriol Domenech, pourrait être activée en cas d'échec du dossier de l'ancien de la Masia.