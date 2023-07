FC Barcelone - Mercato : le Barça proche de griller le PSG pour Bernardo Silva avec un échange fou ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Et si le FC Barcelone grillait le Paris Saint-Germain dans le dossier menant au milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva ? Cela pourrait être permis avec un échange entre les Blaugrana et les Citizens.

Chassé croisé entre Frenkie de Jong et Bernardo Silva ?

Alors que The Sun a annoncé ces dernières heures que Manchester City aurait un intérêt grandissant pour Frenkie de Jong, dont un départ du Barça n'était plus à l'ordre du jour depuis plusieurs mois, Forbes croit savoir que les dirigeants barcelonais pourraient proposer un échange entre le Néerlandais et le Portugais à leurs homologues mancuniens. Un échange qui pourrait donc profiter aux deux clubs.

Barcelona could propose a Frenkie De Jong-Bernardo Silva swap deal with Manchester City.



— @Forbes pic.twitter.com/5QZ8z6yAxz — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2023

