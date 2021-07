FC Barcelone - Mercato : le Barça reçoit une manne inespérée pour la prolongation de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Et pour prolonger le contrat du sextuple Ballon d'Or, les dirigeants du Barça sont dans l'obligation d'alléger considérablement leur masse salariale et donc de vendre dans l'urgence plusieurs joueurs de leur effectif.

5 millions d'euros dans les caisses grâce à Aleñá

Lancer le diaporama

FC Barcelone - Mercato : les pistes du Barça pour l'été 2021 +28

Carles Aleñá Credit Photo - Icon Sport

Cela devrait concerner notamment Carles Aleñá. En effet, même si rien n'est encore officiel, le milieu de terrain espagnol va rejoindre définitivement Getafe, club où il était prêté lors des six derniers mois. Avec ce transfert, le club blaugrana devrait récupérer 5 millions d'euros et un pourcentage sur une future revente, selon les informations du journaliste de L'Esportiu, Ferrran Correas.

Aleñà cap a Getafe. Acabarà deixant uns 5 milions d'euros al Barça, que es guarda un percentatge alt d'una futura venda — ferran correas (@ferrancorreas) July 8, 2021