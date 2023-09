FC Barcelone - Mercato : le Barça s’agite déjà pour Cancelo et un cadre des Bleus !

Ça bouge déjà au FC Barcelone. Si Joan Laporta et satisfait du dernier mercato mené cet été, le président du Barça se projette déjà sur 2024 et n’entend pas se rater. Deux pistes seraient ainsi déjà en discussion en interne. La première mène à Joao Cancelo. Selon Ekrem Konur, le club catalan a déjà prévu de lancer les négociations avec Manchester City pour lever son option d’achat fixée à 35 millions d’euros.

Le Portugais de 29 ans souhaite rester en Catalogne. La deuxième piste explorée par le FC Barcelone se nomme Adrien Rabiot (28 ans) ! Toujours d’après le spécialiste turc des transferts, le Barça entend contrarier les plans d’Arsenal et de Newcastle pour faire signer l’international tricolore de la Juve l’année prochaine.

🚨Barcelona are ready to compete with Newcastle and Arsenal to sign Juventus' French player Adrien Rabiot in January.

