FC Barcelone - Mercato : le Barça sabote une piste alléchante de l’OM

Alors que l'OM semblait être passé à autre chose, les médias chiliens ont relancé la rumeur de contacts avec Alexis Sanchez. Poussé vers la sortie par l'Inter Milan, l'attaquant chilien de 33 ans serait en contacts avec Jorge Sampaoli, qui l'apprécie énormément depuis qu'il l'a dirigé avec sa sélection. Mais l'énorme salaire du Nino Maravilla (6,5 M€ annuels) serait un problème pour les Phocéens.

Sans compter que l'entourage de Sanchez a expliqué à la chaîne chilienne La Tercera qu'il privilégiait d'autres destinations, comme un retour au FC Barcelone. Cependant, les Catalans ont déjà fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas récupérer leur ancien joueur (2011-14). Leur compartiment offensif affiche déjà complet avec Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Ansu Fati, et ils espèrent y ajouter Robert Lewandowski, sans parler d'une possible prolongation d'Ousmane Dembélé. bref, la piste catalane est clairement à exclure pour Alexis Sanchez, ce qui laisse une chance à l'OM...

L'entourage d'Alexis a confirmé les contacts avec l'#OM (Sampaoli) au média chilien La Tercera. Le salaire (~6.5M net par an à l'Inter) est un gros frein et le joueur préfère d'autres option comme un retour au Barça. — Nico Faure (@Nicommentator) June 21, 2022

Pour résumer L'OM est bien en contacts avec l'attaquant chilien Alexis Sanchez (33 ans). Mais son salaire pose problème, sans compter qu'El Nino Maravilla privilégierait un retour au FC Barcelone. Et ce alors que les Blaugrana ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés !

Raphaël Nouet

Rédacteur