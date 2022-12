FC Barcelone - Mercato : le Barça scelle l'avenir de Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Tout proche de quitter le FC Barcelone l'hiver et l'été dernier, Ousmane Dembélé a finalement prolongé son contrat avec le club blaugrana de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024. Mais alors que l'ailier droit français est de nouveau annoncé sur le départ à l'approche du mercato hivernal, le directeur sportif du Barça, Jordi Cruyff, a réfuté tout départ de l'ancien joueur du Stade Rennais, taclant la presse au passage.

"Cela n'a aucun sens d'activer à nouveau le moulin à rumeurs"

"Qui a créé ce bordel ? Le moulin à rumeurs. Dembélé en est-il le responsable ? Non. Il a toujours dit qu'il voulait rester. C'était une négociation mais, selon la presse, il avait signé avec deux cents clubs différents. Et à la fin, il s'est retrouvé en tant que joueur libre et ayant toute la force de décider où il voulait jouer. Et il a décidé de rester à Barcelone. Cela n'a aucun sens d'activer à nouveau le moulin à rumeurs car il a décidé de continuer en sachant que le club n'était pas dans une situation fantastique et qu'il y a cette nouvelle échelle salariale. Il a accepté d'y être. Nous sommes ravis, parce qu'il a montré un énorme engagement envers Xavi et aussi envers le club. Il ne manquait pas d'offres, sûrement plus élevées que celles de Barcelone, et il est resté. Nous apprécions beaucoup cela", a confié le Néerlandais dans une interview accordée au quotidien catalan Mundo Deportivo.

Pour résumer Par la voix de son directeur sportif, Jordi Cruyff, le Barça a annoncé qu'Ousmane Dembélé, qui a prolongé l'été dernier son contrat avec le club blaugrana de deux saisons supplémentaires, n'était pas poussé vers la sortie.

