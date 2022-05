FC Barcelone - Mercato : le Barça veut boucler le dossier Lewandowski la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

AS : « Hazard arrive à temps »

Du côté de Madrid, plus que la fin de saison en Liga, on pense surtout à la finale de la Ligue des Champions dans deux semaines face au Real Madrid. Le retour d'Eden Hazard, sur lequel Carlo Ancelotti compte s'appuyer à l'avenir et qui sort de trois mois à l'infirmerie est saluée... Et on note que Liverpool a peut-être perdu Mohamed Salah pour la finale de Paris. L'Egyptien s'est blessé en finale de la Cup face à Chelsea hier (0-0, 6-5 aux tab).

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 15 de mayo

🗞️Hazard llega a tiempo pic.twitter.com/C21xsmBk0N — Diario AS (@diarioas) May 14, 2022

Marca : « Rêve réalisé »

Marca fait ses gros titres avec le milieu Federico Valverde, qui a atteint son rêve en perçant au Real Madrid, dans le club où il rêvait de jouer plus jeune. L'autre quotidien pro-merengue appuie aussi sur la blessure de Mohamed Salah et sur le fait que Robert Lewandowski demande à quitter le Bayern Munich.

Mundo Deportivo : « Lewandowski : adios Bayern »

Sans surprise, « MD » revient sur l'annonce de Robert Lewandowski sur le fait qu'il souhaite quitter le Bayern Munich cet été. Le FC Barcelone, est déjà d'accord avec le Polonais sur la base d'un contrat de trois ans, est le grand favori pour l'accueillir. Il est aussi question de la fin de saison anecdotique en Liga avec Getafe – FC Barcelone et Cadiz – Real Madrid (ce dimanche 19h30).

🗞️ La portada de hoy



🔚 'Lewandowski: Adiós Bayern' pic.twitter.com/zoulRiPETt — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 14, 2022

SPORT : « Lewandowski : je veux m'en aller »

L'annonce de Lewandowski chamboule aussi l'autre grand quotidien catalan qui annonce que le FC Barcelone a prévu de finaliser le dossier avec le Bayern Munich dès la semaine prochaine avec à la clé une signature pour trois ans, jusqu'en juin 2025 du Polonais. Sport évoque aussi la volonté du Barça de sécuriser la deuxième place de Liga dès ce soir à Getafe, parle de l'annonce de Carlo Ancelotti concernant l'avenir d'Eden Hazard et de la blessure de Mohamed Salah, déjà incertain pour la finale de C1.

#PortadaSPORT 🗞️



💥 LEWANDOWSKI: "ME QUIERO IR"



✅ El Barça, a certificar la segunda plazahttps://t.co/mlFjBNqCbE — Diario SPORT (@sport) May 14, 2022

La revue de presse espagnole du 15 mai L'annonce de Robert Lewandowski (Bayern Munich) a mis le feu à la Catalogne. Au FC Barcelone, on espère boucler rapidement le dossier. Pendant ce temps, le Real Madrid prépare sa finale de Ligue des Champions face à Liverpool...

Alexandre Corboz

Rédacteur