FC Barcelone - Mercato : le Bayern aurait fixé le prix de Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le match contre Cadix (0-1) hier a prouvé que le FC Barcelone ne pouvait pas se passer d'un tueur devant les buts pour conclure les nombreuses actions qu'il se procure. Habituellement, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui tient ce rôle mais Xavi l'avait laissé sur le banc au coup d'envoi face aux Andalous. Et surtout, les Blaugrana lorgnent un joueur d'un niveau supérieur à celui du Gabonais en la personne de Robert Lewandowski.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais n'a toujours pas prolongé. Et les négociations patinent car il souhaite un bail longue durée avec augmentation alors que la direction bavaroise milite pour une année supplémentaire et un salaire égal. Du coup, Lewandowski envisage très sérieusement de rejoindre la Liga, où il rêve de jouer depuis longtemps. Son choix numéro un était le Real Madrid mais les Merengue sont déjà armés avec Karim Benzema et bientôt Kylian Mbappé. Ce devrait donc être leur grand rival, le FC Barcelone, qui profitera de l'aubaine. Jusqu'à présent, la grande crainte des Blaugrana était que le Bayern refuse de négocier à un tarif abordable malgré l'imminence de la fin de contrat de Lewandowski. Mais d'après Kicker, il serait enclin à laisser filer son joueur moyennant 40 M€. Une somme dans les cordes du FCB...

💣 Según el prestigioso medio alemán 'Kicker', el Bayern de Múnich dejaría ir a Robert Lewandowski a cambio de 40 millones de euros



🤔 ¿Ficharías al polaco por ese precio?



❤️ Sí

🔁 No pic.twitter.com/Nmubwzrfua — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2022

Pour résumer Selon le média allemand Kicker, le Bayern Munich accepterait de céder son attaquant polonais Robert Lewandowski, sous contrat jusqu'en 2023, moyennant 40 M€. Le FC Barcelone, qui en a fait sa priorité numéro un, fera-t-il l'effort ?

Raphaël Nouet

Rédacteur