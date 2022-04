FC Barcelone - Mercato : le Bayern complique les négociations pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone doit s'attendre à de longues semaines de négociations avec le Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Car les Allemands, qui ont toujours l'espoir de prolonger leur attaquant polonais de 33 ans, semblent dresser un obstacle à chaque fois que les Catalans en franchissent un. Après avoir fixé un tarif à 40 M€, que les Blaugrana ont jugé abordable, ils ont décidé d'intégrer une condition à un éventuel deal : recevoir du cash, pas de joueur en échange pour faire baisser la note.

Et c'est un vrai coup dur pour le Barça car il était bien décidé à inclure Sergino Dest dans la transaction. Le latéral droit néerlandais plaît au Bayern Munich depuis longtemps et comme il fait office de second choix dans l'esprit de Xavi dernière Daniel Alves, les Catalans étaient prêts à s'en séparer. Mais les champions d'Allemagne ne l'entendent pas ainsi. A moins qu'il ne s'agisse d'une volonté pour eux de lasser le Barça afin de conserver in fine Lewandowski...

Le Bayern veut du liquide pour RL9 ! https://t.co/uy0VGr77YT — Foot Mercato (@footmercato) April 20, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur