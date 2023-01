FC Barcelone - Mercato : le Bayern Munich ferme la porte à un départ de Pavard

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En quête d'un latéral droit pour concurrencer Hector Bellerin et Sergi Roberto, le FC Barcelone aurait notamment ciblé Benjamin Pavard, qui voudrait quitter le Bayern Munich à un an et demi de la fin de son contrat.

Salihamidžić veut garder Pavard

Mais alors que le latéral droit français aurait déjà pris contact avec le club blaugrana, Hasan Salihamidžić a fermé la porte à un départ de l'ancien Lillois. "Nous avons des conversations. Que Benjamin Pavard soit ou non en contact avec d'autres clubs, cela m'est égal. Nous avons des objectifs différents, nous voulons atteindre quelque chose. Benjamin est un joueur très important pour nous. Il a un rôle à jouer au Bayern Munich. Je pense que, et il me l'a dit, il se sent très bien ici et nous allons essayer de réussir ensemble", a indiqué le directeur sportif bavarois en marge de la présentation de Daley Blind.

🗣️ #Salihamidžić über die französischen Spieler: "#Pavard ist gelandet und #Coman kommt am Nachmittag. #Upamecano ist gut drauf und in einer hervorragenden Form. Er hat die WM genutzt, um sich noch weiter zu entwickeln. Ich denke er war einer der besten Spieler bei der WM." pic.twitter.com/mZeupXgWzP — FC Bayern München (@FCBayern) January 7, 2023

