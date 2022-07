FC Barcelone – Mercato : le Bayern Munich s'offre une petite revanche du dossier Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si Robert Lewandowski (33 ans) a la ferme intention de quitter le Bayern Munich pour le FC Barcelone cet été, les Bavarois n'ont pas tardé pour se venger du club catalan. Avant même d'accepter l'offre des Blaugranas pour leur attaquant vedette polonais, les Allemands se sont mis d'accord pour récupérer gratuitement une promesse de la Masia.

Les Bavarois chipent Aznou au Barça

En effet, SPORT nous apprend ce samedi que le prometteur latéral gauche Adam Aznou (16 ans), pensionnaire de l'équipe de Cadete A du Barça, a demandé sa lettre de liberté pour rejoindre le Campus du Bayern Munich cet été.

Titulaire dans sa catégorie d'âge et au Barça depuis cinq ans, Aznou était également dans le viseur de la Juventus de Turin, de Benfica, du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund. Selon le quotidien catalan, le Bayern lui aurait « proposé un projet sportif très intéressant pour s'épanouir personnellement et footballistiquement ».