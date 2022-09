FC Barcelone - Mercato: le Bayern prépare une terrible vengeance pour Lewandowski

Même Erling Haaland a ajouté son grain de sel au sujet du transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone cet été. Contacté par le Bayern Munich alors que l’attaquant polonais était encore en Bavière, l’attaquant norvégien a expliqué qu’il pensait que le dirigeants allemands avaient manqué de respect à son homologue polonais.

Le Bayern Munich a finalement laissé filer Lewandowski au Barça, où il cartonne en ce début de saison, et entend prendre une revanche en janvier prochain. Selon Bild, le club allemand surveille de très près la situation de Gavi (18 ans).

Dans le cas où il serait toujours libre début 2023, les Bavarois ont prévu de foncer et d'essayer d'enrôler l'international espagnol, qui n’arrive pas à s’accorder avec le Barça pour une prolongation de contrat. Liverpool pourrait également lancer une offensive.

TRUE✅ Bayern is still interested in Gavi (18) of @FCBarcelona. they watch whether he renews his contract or if he will be a free agent 2023 pic.twitter.com/1mTnVvORzi