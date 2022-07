FC Barcelone - Mercato : le Bayern veut du cash pour Lewandowski car il pense que le Barça va disparaître !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est une incroyable révélation qu'a fait le journaliste allemand Raphael Honigstein, qui travaille pour Der Spiegel et The Athletic. Selon lui, si le Bayern Munich se montre aussi intransigeant avec le FC Barcelone sur les modalités de paiement du transfert de Robert Lewandowski, ce n'est pas pour compliquer un départ qu'il n'a pas souhaité...

"Le Bayern a dit au Barça qu'il ne souhaitait pas de bonus en cas d'accord pour Lewandowski et qu'il voulait l'argent tout de suite car il est persuadé que le club catalan n'existera plus d'ici un ou deux ans." On se souvient que le président d'honneur du géant bavarois, Uli Hoeness, s'était étonné récemment qu'un club traînant une dette de plus d'un milliard d'euros puisse recruter. En Allemagne, peut-être que le Barça aurait de plus gros soucis. Mais en Espagne, il peut s'arranger avec ses créanciers. Et donc payer les 50 M€ attendus par le Bayern pour son attaquant polonais...

‼️ El Bayern exige 50 millones en efectivo por Lewandowski, sin plazos ni variables, porque cree que el Barça no existirá "dentro de uno o dos años"https://t.co/CMUK5qCt8C — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 6, 2022

Pour résumer Si le Bayern Munich ne veut pas entendre parler de bonus ou de paiements différés pour Robert Lewandowski, c'est parce qu'il est persuadé que le FC Barcelone va disparaître, victime de sa dette abyssale qui frise le milliard d'euros !

