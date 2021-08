FC Barcelone - Mercato : le boss de Mediapro livre ses vérités sur le fiasco Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Messi pas convaincu par le projet sportif du FC Barcelone ? Selon Jaume Roures, fondateur de Mediapro, tout était planifié pour que Messi continue avec le FC Barcelone. Interrogé par la radio RAC1, il a livré ses vérités.

« L’inscription de Messi en Liga était entièrement convenue depuis des jours. Je suis convaincu que la question Messi a été résolue positivement par le club et par la Liga. Il y a 48 heures, l’accord était prêt à être annoncé, mais quelque chose s’est passé. » Selon lui Messi n’aurait pas été convaincu sportivement par le Barça, «cela a plus à voir avec la planification sportive qu’un désaccord économique». Une information qu’avançait également Marca hier. Avec son mercato stratosphérique, le PSG semble donc prêt sportivement pour la saison à venir, reste à savoir si cela est du gout du sextuple ballon d’or. Pour rappel, le PSG serait déjà en train de monter le contrat de l’Argentin avec à la clé 40 millions d’euros net annuels. Ça risque de faire du bruit à Barcelone et sur la planète football.

