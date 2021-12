FC Barcelone - Mercato : le clan Cavani envoie un mauvais signal à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Edinson Cavani (34 ans) pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour gagner du temps de jeu. Considéré comme un second couteau à Manchester United, l’attaquant uruguayen a déjà quelques courtisans à ses pieds, comme le FC Barcelone et plus récemment le Corinthians.

Hier, on a ainsi appris que le club brésilien serait venu aux renseignements pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG dans l’optique d’une arrivée cet hiver. Son demi-frère et agent Walter Guglielmone a nié toute négociation mais n'écarte pas un retour en Amérique du Sud.

« Nous devons attendre un peu (concernant un retour en Amérique du Sud, ndlr), nous verrons quelles possibilités existent, a-t-il glissé à Globo Esporte. Évidemment, si une équipe du Brésil vient avec un bon projet, nous pouvons toujours écouter. J'ai l'obligation d'envoyer toutes les options à Cavani. »

