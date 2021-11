FC Barcelone - Mercato : le clan Dembélé met un gros coup de pression à Xavi et Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

On serait supporter du FC Barcelone, ça fait bien longtemps qu'on demanderait à la direction d'arrêter les frais avec Ousmane Dembélé. Que l'ailier parte libre en fin de saison, ce n'est pas grave. Il restera dans l'histoire blaugrana comme un accident industriel post-Neymar, comme Philippe Coutinho. Car la sensation que renvoie le Français, c'est qu'il n'en a rien à faire de son club actuel. Son nouvel entraîneur, Xavi, instaure des règles de vie, notamment concernant les retards ? Il les enfreint à deux reprises en même pas une semaine, séchant carrément un entraînement matinal !

Le Barça a de gros problèmes financiers et lui propose un salaire plus faible mais de grosses primes pour son nouveau contrat ? Lui ne veut rien entendre car, selon le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, il estime avoir le niveau d'un Ballon d'Or et mérite d'être payé en conséquence ! Ce qui ont vu son entrée en jeu à Villarreal (3-1) hier doivent s'étouffer de rire. Ou de rage. La même source annonce que Dembélé aurait reçu une proposition d'un club anglais (Newcastle ?) très alléchante, de 20 M€ de salaire annuel et 30 M€ de prime à la signature. Mais que l'ailier préfèrerait rester en Catalogne. Une ficelle un peu grosse pour des négociations. Quoi qu'il en soit, son agent, Moussa Sissoko, sera à Barcelone la semaine prochaine pour continuer les discussions.

• The position of the Dembélé's clan is clear: the winger is a potential Ballon d'Or and must be treated as such in terms of salary but not only pic.twitter.com/3LVXLOmrPe