FC Barcelone – Mercato : le clan Fati a négocié un deal avec les Blaugranas

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si Ansu Fati a retrouvé le sourire en marquant son premier but depuis six mois hier contre Elche avec le FC Barcelone (4-0), c'est toujours très tendu en coulisses concernant la pépite des Blaugranas. En effet, le club n'a pas du tout apprécié le fait que le père du joueur vide son sac dans la presse et réclame son départ cet été. Néanmoins une paix des braves a été négociée entre le Barça et l'agent du joueur, Jorge Mendes.

Plus de sortie médiatique avant cet été

En effet, le boss de la Gestifute aurait convenu d'une trêve des déclarations pour ne pas perturber le FC Barcelone sur la fin de saison. Dans l'entourage d'Ansu Fati, on s'est engagé à ne plus prendre la parole pour évoquer l'avenir en échange de discussions en bonne intelligence cet été.

Si le FC Barcelone venait à recevoir une offre supérieure à 50 M€, le club catalan ne devrait pas se mettre au travers de la route du départ de celui qu'on présentait à 17 ans comme le « nouveau Messi ». Toujours selon les informations du média local, Manchester United, Chelsea, Newcastle et Arsenal sont à l'affût.