FC Barcelone - Mercato : le clan Haaland fait une mise au point sur le dossier Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’entourage du cyborg, Erling Haaland, a passé un message codé. Sur ses réseaux sociaux, le journaliste norvégien, Jan Aage Fjørtoft, proche de la famille Haaland, a donné de manière implicite de nouvelles informations sur les discussions entre son clan et le Bayern Munich.

Il a écrit : « Le club B veut que le joueur H remplace le joueur L. Le joueur L est au courant de ce processus. Le joueur H dit non. Le joueur L dit au club B qu'il veut partir. Le club B ne comprend pas que le joueur L ne soit pas loyal ».

Un message où des lettres remplacent des noms. Jan Aage Fjørtoft parle alors du Bayern Munich, d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski. Des révélations qui pourraient expliquer les raisons d’envie de départ du Polonais. Rejoindra-t-il le FC Barcelone cet été ? Affaire à suivre…

Club B wants Player H to replace Player L. Players L knows about this process. Player H says no. Player L tells Club B he wants to leave. Club B doesn’t understand that Player L is not loyal