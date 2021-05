FC Barcelone - Mercato : le clan Messi console Guardiola avec une offre alléchante

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Actuellement en Argentine, où il prépare la Copa América, avant-dernière chance pour lui de remporter un trophée avec sa sélection, Lionel Messi laisse son père mener les discussions avec le FC Barcelone pour une prolongation. La principale condition émise par la Pulga pour rester en Catalogne étant d'avoir une équipe compétitive pour tenter de décrocher une cinquième Champions League personnelle. Mais à en croire les tabloïds anglais, la famille Messi ne met pas tous ses œufs dans le même panier.

Elle serait en effet toujours en contacts avec Manchester City et le PSG, dans le cas où Joan Laporta ne tiendrait pas ses promesses en termes de recrutement. Le Sun affirme d'ailleurs dans son édition du jour que les Messi seraient ouverts à une signature chez les Citizens d'un contrat d'un an à 580.000€ net… la semaine.

Le sextuple Ballon d'Or deviendrait automatiquement le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League mais vu ce qu'il s'est passé hier à Porto, où City a perdu sa première finale de Champions League, peut-être que Pep Guardiola et ses dirigeants réaliseront cet effort financier pour parvenir à leurs fins. Concernant l'intérêt parisien, le Sun croit savoir que Pochettino craindrait qu'une arrivée de Messi ne déséquilibre encore plus une équipe déjà en difficulté à cause du manque de travail défensif de Neymar et Kylian Mbappé.

