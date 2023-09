FC Barcelone - Mercato : le club a un plan pour Kimmich et songe à une tête brûlée pour janvier

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le quotidien catalan Sport publie ce samedi deux informations transferts concernant le FC Barcelone. La première concerne Joshua Kimmich. L'Allemand reste le successeur idéal de Sergio Busquets dans l'esprit de Xavi, qui l'apprécie énormément (sympa pour Oriol Romeu, recruté cet été !). L'estime est réciproque. Le Barça a pris bonne note du fait que Kimmich n'est pas heureux en ce moment à Munich et qu'il aimerait partir. S'il ne prolonge pas d'ici là, le club catalan passera à l'attaque pour lui l'été prochain car il arrivera à un an de la fin de son contrat. Kimmich et le Barça seront donc en position de force pour négocier un départ.

Un prêt de Jadon Sancho à l'étude

D'ici là, toujours Sport, le FC Barcelone songe à recruter Jadon Sancho. L'ailier anglais de 23 ans vient d'être mis à l'écart à Manchester United en raison de problèmes comportementaux. Les dirigeants catalans sont au courant de ces soucis mais ils se rappellent qu'il n'y avait pas eu le moindre souci avec Sancho à Dortmund (2017-21). Les Blaugrana voudraient obtenir le prêt du joueur pour la deuxième moitié de saison.

