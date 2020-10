FC Barcelone - Mercato : le club au bord de la faillite, Messi poussé vers la sortie ?

C'était il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité… Lancé dans la course aux gains, la direction du FC Barcelone prévoyait de devenir le premier club sportif de la planète à réaliser un milliard de chiffre d'affaires. C'était prévu soit pour la saison 2019/20, soit pour celle en cours. Et puis la pandémie de Covid-19 s'est abattue sur le monde, les matches ont repris après trois mois d'arrêt, sans public, Lionel Messi a voulu partir et la crise s'est installée. Crise institutionnelle, qui va conduire l'actuelle direction à la démission. Mais aussi crise économique et c'est peut-être là le plus grave.

Soit un actionnaire fort, soit des stars poussées vers la sortie

L'économiste catalan Marc Ciria a expliqué dans les colonnes du quotidien AS que la situation était catastrophique. D'après lui, le club est déjà en train d'utiliser les bénéfices que l'Espai Barça (la zone incluant le stade qui doit être refaite intégralement et générer des profits énormes) pour payer ses salariés. Avant la pandémie, sa dette était de 740 M€, elle s'élève aujourd'hui à 820. Le FCB a la masse salariale la plus imposante du monde et va être contraint de contracter un emprunt chez Goldman Sachs pour pouvoir payer ses dettes.

Trois solutions s'imposent à l'économiste : transformer la structure juridique du club afin qu'un actionnaire puissant puisse en prendre le contrôle, réduire le pouvoir des socios afin qu'un actionnaire, minoritaire cette fois, puisse éponger la dette (ce qui revient un peu au même) ou, et c'est la solution qui va moins le plaire, réduire la voilure au niveau de l'effectif de football. Parce que Lionel Messi n'a peut-être pas de prix sur un terrain mais en dehors, c'est 87 M€ à l'année…