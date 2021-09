FC Barcelone - Mercato : le coup bas de l'agent de CR7 au Barça

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ansu Fati poussé vers la Premier League par Jorge Mendes ? Possible selon les informations du journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez. Et pour cause, le jeune attaquant de 18 ans, buteur pour son retour sous les couleurs blaugranas face à Levante ce week-end (3-0), ne possède plus que 9 mois de contrat avec le FC Barcelone soit jusqu’au 30 juin 2022.

Alors que le Barça vit une crise financière sans précédent et a notamment été obligé de se séparer de Lionel Messi parti au PSG cet été, l’agent d’Ansu Fati, le célèbre Jorge Mendes, (également agent d’un certain Cristiano Ronaldo entre autres) aurait pour envie d’envoyer son protégé en Angleterre là où il pourrait trouver un meilleur salaire pour son joueur rapporte El Chiringuito.

Le média espagnol Mundo Deportivo rapporte de son côté que le FC Barcelone ferait tout pour prolonger celui qu’ils ont érigé comme le digne héritier de Lionel Messi (notamment en lui confiant son emblématique numéro 10) et qu’une offre de prolongation aurait déjà été transmise à Jorge Mendes qui laisserait trainer. La mission pour l’agent portugais serait désormais de convaincre Ansu Fati qui ne se verrait nul part ailleurs qu’au Barça, son club depuis qu’il a 10 ans. Affaire à suivre !

🚨 "MENDES está apretando a ANSU FATI para que vaya a la #PremierLeague, donde le DUPLICARÍAN el SUELDO" 🚨



⚠️ "Él QUIERE SEGUIR en el BARÇA" ⚠️



¡Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoAnsuFati! pic.twitter.com/XBPtLjJQyt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2021