FC Barcelone – Mercato : le départ de Griezmann menacé à cause d'une prime ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Dans l'obligation de baisser sa masse salariale pour revenir dans les clous imposés par la Liga, le FC Barcelone doit vendre. Joan Laporta le sait et sa priorité est de « sacrifier » quelques gros salaires comme Philippe Coutinho, Samuel Umtiti ou encore Antoine Griezmann afin de dégager des liquidités.

Concernant Griezmann, qui reviendra mardi de ses vacances, le dossier est limpide : le Champion du Monde français est d'accord pour quitter le club à la condition de rejoindre l'Atletico Madrid, son club précédent, et les discussions sont menés en ce sens... Mais un problème de gros sous pourraient bien freiner le troc avec les Colchoneros.

La prime de la discorde

En effet, comme le rapporte Sport, Antoine Griezmann ne compte pas s'asseoir sur le reliquat de son contrat que le Barça lui doit déjà après l'accord global conclu pour sauver le club il y a quelques mois.

S'il ne demande ni compensation ni effort particulier du Barça pour quitter le club, le Français ne compte pas s'asseoir sur le paiement en différé de certaines de ses primes déjà dûes. Or, du côté de Laporta on aimerait que l'Atletico s'en acquitte en le recrutant. A Madrid, on attend que le FCB solde ses dettes auprès des joueurs...