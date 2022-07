FC Barcelone - Mercato : le Barça vend la mèche pour le départ de Lenglet

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Clément Lenglet va quitter le FC Barcelone cet été. Après 4 ans passés sous le maillot catalan, le défenseur central français n’a plus sa place au sein de l'effectif de Xavi pour la saison prochaine. Alors que Lenglet est annoncé proche de Tottenham, Jordi Cruyff fait une annonce sur son avenir.

Interrogé sur le sujet, Jordi Cruyff confirme le départ du Français : « Le départ de Lenglet est proche. Nous l'officialiserons quand tout sera défini. Notre travail est de donner au coach le plus d'armes possibles pour qu'il utilise les armes qu'il juge appropriées. »

🔴 Clément Lenglet à Tottenham : HERE WE GO ! ✅



Le défenseur français va QUITTER LE BARÇA et être prêté aux Spurs jusqu'en fin de saison prochaine.



(@FabrizioRomano)