FC Barcelone – Mercato : le départ de Luis Suarez pousse Messi à un nouveau coup de gueule !

Lionel Messi, depuis son envie assumée de quitter le FC Barcelone, ne retient visiblement plus ses coups à l'encontre de la direction du Barça. Et ce coup-ci, c'est le départ de Luis Suarez que la Pulga n'a pas du tout apprécié.

Déjà, lors de la cérémonie consacrée au départ de l'attaquant uruguayen du côté de l'Atlético Madrid, Messi n'avait pu retenir sa grande tristesse. Mais celle-ci s'est rapidement transformée en un profond agacement.

Messi furax du traitement infligé à Luis Suarez

Sur son compte Instagram, en parallèle d'un hommage appuyé à Luis Suarez, Messi a clairement pointé du doigt le traitement du dossier par la direction. « Tu méritais de partir comme tu l'es : un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a obtenu des choses importantes aussi bien en groupe qu’individuellement. Et non pas en te faisant virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, je ne suis plus du tout surpris », a lâché Messi plus que jamais en guerre avec sa direction..