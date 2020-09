FC Barcelone, PSG - Mercato : le transfert de Messi freiné par City et Guardiola ?

Lionel Messi va rencontrer Josep Maria Bartomeu pour leur parler de son avenir qu’il voit loin du FC Barcelone. La cause serait d’ores et déjà entendue, avec une forte envie de quitter son club de cœur pour rejoindre Manchester City tandis que le président catalan envisage de le prolonger.

Le dialogue de sourds semble donc se poursuivre entre deux parties qui ne peuvent plus travailler ensemble. A moins que la porte soit fermée à double tour pour la star argentine. Désireux de rejoindre Manchester City, Messi pourrait voir ses envies contrecarrées par Josep Guardiola en personne.

City ne fera pas de folie pour Messi

Mundo Deportivo assure que le coach des Citizens aurait conseillé à son ancien crack de rester au Barça et de laisser les choses se tasser. L’entraîneur espagnol sait-il que son club n’est pas prêt à toutes les folies pour le recruter cet été ? Guillem Balague précise en effet que les propriétaires émiriens ont la latitude financière pour réaliser un tel coup mais que cela les obligerait à lisser leur masse salariale et procéder à plusieurs changements complexes sur le plan comptable. Le journaliste de Sky Sports ajoute qu'ils ne souhaitent pas faire d'offre tant que le problème autour de sa clause n'est pas résolu. Au-delà de 100 millions d'euros plus son salaire, ils ne bougeront pas le petit doigt et ne comptent pas inclure des joueurs dans l'opération. En gros, la perspective de voir Messi porter le maillot de City les séduit mais pas à n’importe quel prix.