FC Barcelone - Mercato : le directeur sportif du Bayern Munich dézingue Lewandowski et Laporta

Hasan Salihamidžić a fait part de sa rancoeur envers Lewandowski suite à son départ au FC Barcelone pour 50 millions d'euros. La réaction du Polonais et ses déclarations sur le Bayern après de longues semaines de bras de fer n'ont pas plu au directeur sportif du club Bavarois. "tout ce qu'il s'est passé au cours des dernières semaines avant mon départ du Bayern Munich, c'était aussi beaucoup de politique. Le club a longtemps essayé de trouver un argument pour me vendre à un autre club parce que c'était difficile de l'expliquer aux fans" avait déclaré le numéro 9 sur ESPN.

"On ne ferme pas la porte avec son derrière"

Les déclarations du briseur de records ne sont pas passé inaperçues et Salihamidžić s'est fait un malin plaisir à répondre à son ex-joueur. "Je ne le comprends pas du tout. (...) Mon père m'a appris que lorsqu'on part, on ne ferme jamais la porte avec son derrière. Robert est sur la meilleure voie pour y parvenir" a averti le directeur sportif du Bayern chez Sport1.

Laporta prend aussi pour son grade

L'amour fou n'a jamais été au goût du jour entre la Bavière et la Catalogne. L'ancien gardien a également profité de cette sortie remarquée dans les médias pour en remettre une couche sur le FC Barcelone et a adressé quelques mots à son président. "avec tous les clubs avec lesquels nous avons parlé, il a toujours été dans notre intention de nous traiter avec respect et de mener des négociations justes et sérieuses. Les déclarations de Barcelone à la table des négociations n'étaient pas justes. Il est clair que nous en parlerons avec Joan Laporta lors de notre prochaine rencontre." a-t-il enchaîné

Le FC Barcelone a réussi un mercato fantastique, en revanche, pas sûr que Joan Laporta ne se soit fait beaucoup d'amis durant les vacances d'été.