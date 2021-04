FC Barcelone – Mercato : le dossier Haaland s'accélère, son père est à Barcelone !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est une véritable bombe, photo à l'appui, que le quotidien Sport lâche sur son site internet. Il y a quelques minutes, le truculent agent de joueur Mino Raiola est arrivé à Barcelone... accompagné du père de son nouveau joueur vedette Erling Haaland. Les deux hommes ont ensuite rejoint un véhicule affreté par Joan Laporta pour se rendre au centre d'entraînement du FC Barcelone.

Les paparazzis n'ont pas raté l'arrivée de Raiola à Barcelone

Forcément, cette venue médiatique est loin d'être anodine quand on sait que le projet fou du nouveau président du FC Barcelone est d'arracher la signature du « cyborg » du Borussia Dortmund, l'un des attaquants les plus convoités du marché, également cible du Real Madrid et de Manchester City.

Si le Barça manque sans doute de moyens, à l'instant t, pour finaliser la signature d'Erling Haaland, la preuve que l'entourage du joueur se déplace dénote du sérieux de cette rumeur. Pour conserver sa pépite un an de plus, le Borussia Dortmund va devoir se montrer costaud...