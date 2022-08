FC Barcelone - Mercato : le dossier Jules Koundé serait enfin réglé !

L'information est donnée par le site, The Athletic. Qui indique donc que le défenseur français du FC Barcelone, Jules Koundé, serait enfin disponible pour son entraîneur, Xavi. Koundé aurait enfin été inscrit sur les listes de la Liga et serait disponible dès dimanche contre Valladolid.

D'après un autre média, le quotidien catalan Sport, cette opération n'aurait pas nécessité le moindre départ.

🚨 Jules Kounde understood to have been registered by Barcelona with La Liga today + available to face Real Valladolid on Sun. 23yo defender was last of signings needing clearance to play league games; believe that is now sorted @TheAthleticUK #FCBarcelona https://t.co/FhRpMEeGEK