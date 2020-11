FC Barcelone – Mercato : le futur président du Barça se prend déjà un coup de pression pour Messi

Alors que les élections présidentielles du FC Barcelone se tiendront le 24 janvier prochain et que l'issue du scrutin est très incertaines, tous les candidats s'affrontent à coup de promesses et de projets. L'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat au 30 juin 2021, est au cœur des débats et le vainqueur sera probablement celui saura solutionner le malaise avec l'astre argentin.

Piqué espère un discours inspirant des dirigeants

Face à cet enjeu, Victor Font, Emili Rousand ou encore Joan Laporta ont déjà la pression alors que le futur vainqueur devra, quoi qu'il arrive, redresser un club au bord de la faillite face à la crise sanitaire de la Covid-19. Comme si cela ne suffisait pas, les futurs dirigeants ont pris un petit coup de pression de Gérard Piqué, lequel s'est exprimé hier lors d'un événement solidaire.

Grand adepte du « Se queda », le défenseur ibérique a, cette fois-ci, renvoyé la patate chaude à ses patrons : « Est-ce que Messi va rester ? Il faudrait lui demander, c'est une décision personnelle qui lui appartient. On verra ce qui se passera. Moi je pense qu'à partir du moment où il continue de porter le maillot du Barça, il y a toujours de l'espoir. On espère que les dirigeants pourront le séduire pour qu'il reste encore de nombreuses années ». Président par intérim jusqu'en janvier prochain, Carles Tusquets ne devrait pas solutionner le cas Messi avant la nomination d'un nouveau boss.