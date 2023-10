FC Barcelone - Mercato : le héros de la remontada face au PSG sur le départ

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans dix, vingt ou cinquante ans, quand on se penchera sur la carrière de Sergi Roberto, une chose - et une seule - sera mise en avant : son but au bout du temps additionnel contre le PSG (6-1) en 8es de finale de la Champions League 2016-17. Le milieu, qui a souvent joué latéral droit, a été le héros de la plus incroyable remontada de l'histoire. C'est son plus beau fait d'arme sous le maillot blaugrana, dans une aventure qui s'est étiré sur 17 années puisqu'il a intégré le club en 2006, alors qu'il n'avait que 14 ans.

Il espère rebondir en MLS

Selon toute vraisemblance, on devrait en rester à 17 saisons pour Sergi Roberto au Barça. La direction catalane aurait en effet fait savoir à son capitaine (quand il joue) qu'elle n'avait pas l'intention de prolonger son contrat. Celui-ci se terminant en juin, un départ est attendu. Roberto, qui a vu Joao Cancelo arriver au poste de latéral droit et Fermin Lopez éclore au milieu, espère rebondir du côté de la MLS. Il sait qu'à l'instar de Messi, Busquets ou Alba, autres légendes blaugranas ayant traversé l'Atlantique, personne ne l'oubliera du côté de Barcelone !

2⃣.0⃣2⃣3⃣ - 2⃣0⃣2⃣4⃣

Aquesta serà l’última temporada de Sergi Roberto com a jugador del Barça.



🗣️ @tjuanmarti

🔗 Més informació: https://t.co/mBvkG9aORu — btv esports (@btvesports) October 15, 2023

