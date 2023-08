FC Barcelone - Mercato : le montant de l'option d'achat pour Cancelo a fuité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

João Cancelo devrait officiellement être un joueur du FC Barcelone dans les prochaines heures. Après avoir annoncé l'accord total entre le Barça et Manchester City pour le prêt avec option d'achat du Portugais, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a dévoilé le montant de l'option d'achat.

Une option d'achat de 25 M€ !

Elle s'élèverait à environ 25 millions d'euros. Ce qui est un prix abordable pour les Blaugrana quand on connaît les prix actuels du marché et quand on sait que les Citizens ont déboursé pas moins de 65 millions d'euros pour recruter João Cancelo en provenance de la Juventus Turin à l'été 2019.

FC Barcelone - Mercato : le Here we go est enfin tombé pour Cancelo ! https://t.co/SeWsZkm0Ck — But! Football Club (@club_but) August 28, 2023

FC Barcelone - Mercato : le Here we go est enfin tombé pour Cancelo ! https://t.co/SeWsZkm0Ck — But! Football Club (@club_but) August 28, 2023

