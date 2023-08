FC Barcelone - Mercato : le nouveau Messi proposé aux Blaugranas !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Interrogé par le Mundo Deportivo, André Cury, ancien conseiller du Barça au Brésil devenu agent de joueur, a abordé l'arrivée de son protégé Victor Roque, mais également le cas d'autres pépites brésiliennes, dont l'une est comparée à Léo Messi.

Le Messi Brésilien

Estevao Willian, plus connu sous le nom de Messiho, est ailier droit à Palmeiras et ne joue pas encore avec l'équipe première, mais il est destiné à un possible très bel avenir. "il a tout de Leo, il est gaucher, il va dans les deux sens. Il aura 17 ans l'année prochaine, mais s'il continue dans cette progression, il sera à l'avenir le futur Ballon d'Or du Barça s'il vient ici. C'est un joueur pour lequel les grands clubs européens nous appellent déjà. Il participera à la Coupe du Monde U17. Le Barça connaît le joueur car Deco est très au fait du marché brésilien, mais il n'y a toujours pas eu de mouvement.", a déclaré André Cury. Si le FC Barcelone n'a pas encore prêté une oreille attentive, les relations entre André Cury et son ancien club pourraient faciliter les choses.

🚨🇧🇷 André Cury :



« Messinho va gagner le Ballon d'Or. Je pense qu'après la Coupe du monde des jeunes, il sera au Barça, au Real Madrid ou à City. » pic.twitter.com/kU5VwKFX96 — FR Barça (@FRBarca_) August 5, 2023

