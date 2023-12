FC Barcelone - Mercato : le nouveau Messi sur le point d'échapper au Barça ?

Très bon sous lors du Mondial U17 dont il a fini deuxième meilleur buteur avec 5 réalisations Claudio Echeverri, la pépite de River Plate, annoncé comme le nouveau Lionel Messi, semblait promise au Barça. D'après Sport, Deco serait prêt à proposer plus de 30 M€ pour le joueur de 17 ans, soit un montant supérieur à sa clause de départ.

Mais selon Fabrizio Romano, la structure du deal rend l'opération compliquée, ce qui serait dû au Fair Play financier, et une menace anglaise se précise pour le Barça puisque Chelsea et Manchester City seraient venus aux nouvelles. City serait confiant sur le dossier à en croire Ekrem Konur. A suivre...

🚨🔵 Understand both Chelsea and Man City have made contact to be informed on Claudio Echeverri situation.



🔵🔴 Barcelona remain keen but structure of the deal makes it complicated with Financial Fair Play.



🇦🇷 Release clause: €25m, up to €30m in the final days of the market. pic.twitter.com/8b3WLvrJfJ