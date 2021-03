FC Barcelone, PSG - Mercato : le nouveau président connu, le sort de Messi scellé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

L'avenir de Lionel Messi s'est peut-être joué ce dimanche, jour des élections présidentielles au FC Barcelone. D'ailleurs, l'Argentin y a participé puisqu'il s'est levé aux aurores pour se rendre au Camp Nou afin de déposer son bulletin dans l'urne. Evidemment, on ne sait pas pour qui il a voté mais il y a une forte probabilité pour que ce soit Joan Laporta, avec qui il a connu le début de la glorieuse ère Guardiola.

Il aurait 58,3% des voix

Et justement, c'est ce candidat qui serait élu nouveau président du Barça. Ce serait son troisième mandat après ceux de 2003-06 et 2006-10. Lors de ses meetings électoraux, Laporta a assuré qu'il fera tout pour retenir Lionel Messi, dont l'avenir en Catalogne est des plus incertains. Que pour cela, il suffisait de lui montrer combien les Blaugranas l'apprécient.

Les premières estimations parlent d'une victoire avec 58,3% des voix (selon TV3). Ce serait un succès écrasant, et surtout un score qui, même s'il évolue, ne devrait aboutir à un autre vainqueur. Laporta élu, Lionel Messi aurait donc de bonnes chances de prolonger au Barça. Le PSG et Manchester City, qui se tiennent prêts à l'accueillir, n'ont pas dû accueillir la nouvelle avec le sourire…