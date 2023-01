FC Barcelone - Mercato : le nouveau Ronaldinho a signé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le Real Madrid a remporté la course pour la pépite Endrick, le FC Barcelone a également mis la main sur un Brésilien prometteur. Il s'appelle Joao de Assis Moreira et, comme l'attaquant de Palmeiras, il est mineur. Pourtant, lui va pouvoir rejoindre la Catalogne avant ses 18 ans qui, il est vrai, seront célébrés le 22 février. La raison ? Son père habite (entre autres) à Barcelone et son nom parle au plus grand nombre. Il s'agit en effet de Ronaldinho !

Le fils du génial attaquant, qui a porté les couleurs blaugrana de 2003 à 2008, évoluait jusque-là au Gremio Porto Alegre, club formateur de son paternel. Entre le Gremio et Barcelone, ce dernier, aujourd'hui ambassadeur du FCB, avait fait une halte à Paris. Joao a préféré aller directement dans un grand club européen. Pour autant, il ne s'entraînera pas tout de suite avec le groupe de Xavi. Selon le média Sin Concesiones, qui a révélé l'information, il évoluera d'abord avec les jeunes puis avec la réserve. Et si tout se passe bien, il pourra marcher sur les traces de son père au Camp Nou...