FC Barcelone - Mercato : le père de Raphinha en dit plus sur l'avenir de son fils

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pour remplacer Ousmane Dembélé, qui devrait quitter librement le club cet été, le FC Barcelone aurait fait de l'ailier droit de Leeds, Raphinha, sa priorité. Mais pour laisser partir l'ancien joueur du Stade Rennais, le club anglais réclamerait au moins 55 millions d'euros, selon les informations de Mundo Deportivo.

Podcast Men's Up Life

"Il y a des possibilités"

Interrogé sur un éventuel transfert de son fils au Barça, le père de Raphinha a laissé entendre qu'une arrivée en Catalogne était possible. "Il y a des possibilités mais cela implique trois parties : le club intéressé, l'actuel et le joueur. Raphinha est calme. Ce qu'il sait, c'est ce qui est sorti dans la presse, rien de plus", a-t-il confié.

Pour résumer Alors que le FC Barcelone a fait de Raphinha sa priorité pour remplacer Ousmane Dembélé, le père de l'ailier droit de Leeds s'est exprimé sur un éventuel transfert de son fils au Barça.

Fabien Chorlet

Rédacteur