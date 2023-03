FC Barcelone - Mercato : le petit clin d’œil de Pavard au Barça

Après une première partie de saison assez laborieux, au cours de laquelle il a un peu trop tâté du banc à son goût au Bayern Munich, Benjamin Pavard était annoncé sur le départ. En fin de contrat en 2024, le défenseur français sera soit prolongé, soit vendu cet été. Le FC Barcelone et l'Inter Milan ont fait acte de candidature pour le récupérer mais les dirigeants bavarois n'ont pas perdu espoir de le conserver, bien au contraire.

Cependant, le champion du monde 2018 a peut-être envie de découvrir autre chose après quatre années au Bayern. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire du petit sourire qu'il a lancé au journaliste de Skysport qui l'a interviewé samedi après son doublé contre Augsbourg (5-2). A la question sur son avenir, Pavard avait répondu : « Je suis content et je profite de mon temps. Pour le reste, on verra cet été. Je me concentre sur les prochains matches ». Quant le nom de Barcelone a été prononcé, il a souri et s'en est allé. Un bon signe pour le FCB ?

Benjamin Pavard on his future: "I'm happy and enjoying my time. For the rest, we'll see in the summer"



Will there be talks with Bayern bosses?



Pavard: "I don't know. My focus is on the next games"



When asked about Barcelona, Pavard laughed and didn't respond



[@Plettigoal]