FC Barcelone - Mercato : le pivot tant attendu par Xavi est chaud pour venir... en juin !

Les prestations décevantes d'Oriol Romeu contrarient énormément Xavi. Le rôle de pivot est fondamental dans le système barcelonais et l'absence de Sergio Busquets, parti cet été à l'Inter Miami après quinze années de bons et loyaux services, se fait cruellement ressentir. L'entraîneur du Barça a demandé à ses dirigeants de trouver un pivot de haut niveau dès janvier.

Parmi les nombreuses pistes étudiées, l'une des plus alléchantes mène à Joshua Kimmich. La bonne nouvelle, c'est que le milieu allemand de 28 ans serait chaud pour venir en Catalogne, selon Mundo Deportivo. La mauvaise, c'est qu'il ne quittera pas le Bayern Munich en plein milieu de la saison. S'il le veut vraiment, le Barça devra donc attendre juin prochain. Encore six mois à serrer les dents pour Xavi ou à faire jouer Frenkie De Jong à ce poste hautement stratégique...

