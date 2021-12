FC Barcelone - Mercato : le plan radical de Laporta pour dénouer le dossier Ferran Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

« Xavi a déjà son crack. » Sur sa Une du jour, Sport présente l’arrivée de Ferran Torres (21 ans) comme officielle alors que l’attaquant de Manchester City n’a pourtant encore rien signé avec le FC Barcelone.

Le journal catalan précise que la Liga exige que le club espagnol allège sa masse salariale avant de procéder à son enregistrement dans son effectif mais aussi que les Citizens n’ont pas encore donné leur feu vert pour avaliser le transfert. Malgré ces complications, Joan Laporta reste confiant en coulisses.

Selon Dario Montero, le président du FC Barcelone a un plan drastique bien établi pour parvenir à signer Torres et l’officialiser dès aujourd’hui. Plusieurs départs sont ainsi déjà dans les tuyaux en janvier : Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Luuk De Jong, Yusuf Demir et/ou Sergino Dest. De plus, le Barça négocie actuellement à la baisse les prolongations de Sergi Roberto et Ousmane Dembélé pour montrer patte blanche à Javier Tebas.

🚨¡INFORMACIÓN de @DarioMonteroG!🚨



📋Este es el PLAN del BARÇA para poder inscribir a FERRAN. #ChiringuitoFerran pic.twitter.com/YqsBvHagBa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 27, 2021