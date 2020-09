FC Barcelone - Mercato : le premier nœud de tension entre Messi et Koeman viendrait de l’OL !

Lionel Messi adore le contre-pied. En début de semaine, l’attaquant du FC Barcelone va finalement réintégrer les séances d’entraînement collectives aux côtés de ses partenaires. Selon Mundo Deportivo, cela pourrait être le cas dès demain.

Ce samedi, SPORT donne une information surprenante en affirmant que Messi va discuter avec Ronald Koeman avant de se pencher sur son avenir à plus long terme. Mieux, il envisagerait d’attendre l’identité du nouveau président du Barça pour décider s’il reste ou non pour la saison 2021-2022. « La Pulga » pourrait donc prolonger son contrat l’année prochaine si le cœur lui en dit.

Koeman préfère Depay à Martinez

De son côté, AS explique que Koeman s’est fixé comme défi de retaper Messi afin de compter sur la meilleure version de l’Argentin cette saison. Cela passera forcément par de l’écoute et des discussions nourries au cours desquelles le sujet Memphis Depay pourrait arriver au premier plan. Mundo Depotivo affirme que l’attaquant de l’OL est LA piste privilégiée par le coach du Barça devant Lautaro Martinz car « plus accessible au point de vue financier. » « Les négociations n’ont pas démarré mais il y a eu des contacts, estime le journal catalan. Depay pourrait être recruté contre 25 M€). Si le Batave prenait la place que Messi avait réservée à son chouchou dans le vestiaire blaugrana, pas sûr que ses relations avec Koeman partent du bon pied.