FC Barcelone – Mercato : le président de l'Atlético Madrid fait une grande annonce sur le retour de Griezmann !

FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

C'est confirmé : le FC Barcelone et l'Atlético Madrid discutent bien d'un échange entre Saul Niguez et Antoine Griezmann. Le dossier est compliqué. Ce lundi, diverses sources révèlent que le Barça demandent du cash en plus de Saul, et que Griezmann ne veut pas baisser son salaire. De plus, Saul est aussi convoité par des clubs anglais.

Mais Cerezo, président de l'Atlético, vient de s'exprimer sur Deportes Cuatro. Et la porte au retour de Grizou semble bel et bien ouverte... « Dans le foot, tout peut arriver, a-t-il confié. Personne ne peut savoir ce que vont donner les négociations. Griezmann de retour ? Si cela se produit, ce sera une excellente nouvelle... Vous saurez quelque chose rapidement. »

Atléti president Cerezo about Griezmann-Saúl: “In the world of football anything is possible. No one knows what the outcome of these negotiations will be”. 🔴



“Griezmann back? If that happens, it will be a pleasant surprise... you will soon know something”, told Deportes Cuatro.