FC Barcelone - Mercato : le propos troublant de Laporta sur l'avenir de Messi

A chaque jour suffit sa peine. Et dans le dossier Lionel Messi au FC Barcelone, on pourrait même parler d'heures. Tant les informations se succèdent sans que l'on parvienne, toujours, à déchiffrer le vrai du faux. Seule certitude, la Pulga, qui dispute actuellement la Copa America avec l'Argentine, est aujourd'hui un joueur libre. Et peut donc signer dans n'importe quel club (ambitieux) de la planète.

A Barcelone, le président Laporta joue gros avec ce dossier. Et il est une évidence que si Laporta ne parvient pas à refaire signer Messi, sa présidence risque d'être longue et difficile à vivre. Pourtant, à le lire, et à l'entendre, il n'y a aucun doute : Messi veut rester en Catalogne. Et n'ira donc nulle part ailleurs. Il y a quelques heures, interrogé par Deportes Cuatro, le président du Barça en a remis une couche.

"Leo ? Le dossier progresse. Oui, il veut rester et nous, nous voulons qu'il reste. Nous sommes en train de trouver la bonne formule." Des jours que Laporta tient le même discours...